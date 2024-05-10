В Николаевской области поражены боекомплекты и техника ВСУ — подполье

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ферма в Николаевской области, где украинские военные разместили склад боекомплектов и тяжелую технику, поражена в ночь на пятницу российским ударом. Об этом ТАСС сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

«Сегодня ночью был прилет в Ольшанское. По нашим данным, прилетело в фермерское строение, полное БК (боекомплектов — прим. ТАСС) и тяжелой техники», — сказал Лебедев.

Он уточнил, что после удара там отмечались повторные детонации, а пожарные работали в бронежилетах.