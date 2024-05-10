Пять украинских БПЛА уничтожены над Брянской, Московской и Белгородской областями
08:40 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь пять украинских БПЛА над Брянской, Московской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА из которых: три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области», — сказали там.
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