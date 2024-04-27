Таджикистан рекомендует своим гражданам временно не выезжать в РФ — МИД

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует гражданам республики временно не выезжать в Россию.

«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — говорится в сообщении на сайте ведомства.