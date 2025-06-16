G7 подготовила проект заявления по Ирану и Израилю, но Трамп его не подписал — Reuters

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Группы семи (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подготовили проект совместного заявления по ирано-израильскому конфликту, но президент США Дональд Трамп его не подписал. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Подробностей агентство не приводит.