Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех госшколах

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить введение должности советника по воспитанию во всех государственных и муниципальных школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано правительству РФ и региональным властям. Срок исполнения — 1 октября 2025 года. Далее отчитываться об этой работе необходимо будет ежегодно.

Вместе с этим при подготовке проектов федерального бюджета необходимо предусмотреть необходимые средства на 2026 год, на плановый период 2027 и 2028 годов, а также на последующие годы.