0
0
0
НОВОСТИ

Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех госшколах

22:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить введение должности советника по воспитанию во всех государственных и муниципальных школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано правительству РФ и региональным властям. Срок исполнения — 1 октября 2025 года. Далее отчитываться об этой работе необходимо будет ежегодно.

Вместе с этим при подготовке проектов федерального бюджета необходимо предусмотреть необходимые средства на 2026 год, на плановый период 2027 и 2028 годов, а также на последующие годы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 16.06.2025
Израиль не исключает попытки ликвидировать верховного лидера Ирана — Нетаньяху
0
126
20:40 16.06.2025
Отказ Запада от G8 был большой ошибкой, заявил Трамп на саммите «семерки»
0
193
20:00 16.06.2025
Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения
0
226
19:50 16.06.2025
Мировые ученые объединились на форсайт-сессии для исследования будущего искусственного интеллекта
0
230
19:20 16.06.2025
ЕК не предлагает странам ЕС компенсации за отказ от российского газа - еврокомиссар
0
253
18:40 16.06.2025
G7 подготовила проект заявления по Ирану и Израилю, но Трамп его не подписал — Reuters
0
308
18:00 16.06.2025
Власти РФ направят регионам около 70 млрд рублей на очистные сооружения — Мишустин
0
320
17:32 16.06.2025
Если США не остановят Израиль, Иран прибегнет к более жестким действиям — Пезешкиан
0
417
17:12 16.06.2025
Израиль нанес удар по военному гарнизону на западе Тегарана — Fars
0
356
17:00 16.06.2025
Решетников заявил о продолжении укрепления курса рубля и снижении инфляции
0
391

Возврат к списку