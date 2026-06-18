Сбер: С распространением ИИ будут меняться профессиональные навыки
21:31 18.06.2026
Распространение ИИ будет менять навыки внутри профессий, а не сами профессии. Об этом в интервью телеканалу НТВ в программе «Поздняков» заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.
«Профессия – это очень условное обозначение тех навыков, которые есть у того или другого человека. Мы проанализировали больше 22 миллионов вакансий, которые есть в России, и на основании их выявили примерно 13,5 тысяч навыков. У каждой профессии они свои. И все эти навыки агрегируются примерно в 450 профессий. Поэтому, когда мы говорим, что с приходом ИИ в нашу жизнь будут меняться профессии – нет, меняться-то будет не профессия, меняться будут навыки внутри этой профессии», – сказал Ведяхин.
«Мы должны говорить про soft skills, про мягкие навыки. Про то, как вы умеете общаться с человеком, то, как вы думаете, то, как вы работаете в команде, то, как вы общаетесь с вашим начальником. Это тоже soft skills. А hard skills можно достаточно быстро обучиться», - добавил он.
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