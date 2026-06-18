Премьер Нидерландов считает, что приоритетом в ЕС должно оставаться не мирные переговоры, а усиление позиций Киева на поле боя
21:10 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Нидерландов Роб Йеттен призвал страны ЕС сосредоточиться на дальнейшем наращивании военной помощи Украине, а не на обсуждении возможных мирных переговоров с РФ.
«Мой сегодняшний призыв, прежде всего, к другим европейским коллегам — поддерживайте украинцев, как военной помощью, так и дополнительными финансовыми средствами. Все государства — члены ЕС должны продолжать помогать Украине», — заявил он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о потенциальных переговорах между Москвой и Брюсселем. По утверждению Йеттена, приоритетом должно оставаться не мирное урегулирование, а усиление позиций Киева на поле боя.
НОВОСТИ
- 21:32 18.06.2026
- В Сбере сообщили о защите пользователей «Сбербанк Онлайн» от мошенничества
- 21:32 18.06.2026
- В Сбере заявили, что ИИ участвует в выдаче почти 100% кредитов физлицам
- 21:31 18.06.2026
- Сбер: С распространением ИИ будут меняться профессиональные навыки
- 21:31 18.06.2026
- Сбер: ИИ-агенты будут повышать выгоду конечного потребителя
- 21:30 18.06.2026
- ФАС: Сообщения об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля не соответствуют действительности
- 21:29 18.06.2026
- В Сбере объяснили, как будет работать агентная экономика
- 20:45 18.06.2026
- Статуправление ЕС назвала самую дорогую и самую дешевую страну союза
- 20:20 18.06.2026
- ВС США сняли морскую блокаду со всего морского движения в иранские порты - СЕНТКОМ
- 19:15 18.06.2026
- Вэнс: Санкции против Ирана остаются в силе, за исключением нефтяных
- 18:45 18.06.2026
- Действия ВСУ приведут к нанесению Россией более жестких ударов, более мощным оружием - Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать