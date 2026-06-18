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Премьер Нидерландов считает, что приоритетом в ЕС должно оставаться не мирные переговоры, а усиление позиций Киева на поле боя

21:10 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Нидерландов Роб Йеттен призвал страны ЕС сосредоточиться на дальнейшем наращивании военной помощи Украине, а не на обсуждении возможных мирных переговоров с РФ.

«Мой сегодняшний призыв, прежде всего, к другим европейским коллегам — поддерживайте украинцев, как военной помощью, так и дополнительными финансовыми средствами. Все государства — члены ЕС должны продолжать помогать Украине», — заявил он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о потенциальных переговорах между Москвой и Брюсселем. По утверждению Йеттена, приоритетом должно оставаться не мирное урегулирование, а усиление позиций Киева на поле боя.

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