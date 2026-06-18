Действия ВСУ приведут к нанесению Россией более жестких ударов, более мощным оружием - Володин

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко.

"Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно", - сказал Володин в интервью информационной службе "Вести" на телеканале "Россия 24".