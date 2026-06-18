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НОВОСТИ

В Сбере сообщили о защите пользователей «Сбербанк Онлайн» от мошенничества

21:32 18.06.2026

«Сбербанк Онлайн» обеспечивает хорошую защиту от мошенников, заявил в интервью телеканалу НТВ в программе «Поздняков» первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Когда вы закачиваете «Сбербанк Онлайн» с доверенных ресурсов, будьте уверены, что вне зависимости от модели телефона, только если он у вас не кнопочный, у вас будет хорошая защита от мошенников. Если вы не можете сделать это – в App Store, его сейчас, допустим, нет, – то вы можете прийти в любое отделение Сбера, и вам доверенным образом закачают это приложение на телефон. Поэтому ничего не бойтесь. Наше приложение подходит для всех основных моделей телефонов и платформ», – подчеркнул он.

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