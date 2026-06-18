Сбер: ИИ-агенты будут повышать выгоду конечного потребителя

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Экономика ИИ-агентов максимизирует прибыль, выгоду конечного потребителя, в том числе убирая посредников. Об этом в интервью телеканалу НТВ в программе «Поздняков» заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«По всей видимости, скоро условия по основным продуктам будет примерно выравнены, потому что ИИ-агенты их будут выравнивать. Ведь на агента нельзя повлиять – на моего агента, который хочет купить, допустим, высокотехнологичную матрешку, на него невозможно влиять ничем, кроме цены, условий, то есть объективных характеристик. Ему все равно, какой ролик сейчас в эфире телевидения или таргетная реклама. Он просто сходит и проверит, насколько хорошее качество, цена и параметры, и все. Это будет другая конкуренция. Будут меняться существенным образом рынки, потому что будут максимально уходить посредники. Будет сильно меняться рекламная модель, будут еще изменения, которые мы сейчас просто не чувствуем, но это то, что произойдет в ближайшие 2-3 года, потому что технологии меняются стремительно», – уверен Ведяхин.

Это уже запущенная платформа, и это вопрос времени, когда появится достаточно большое количество агентов, добавил Ведяхин: «Будут появляться в ближайшее время, я уверен, агенты, которые работают на стороне именно клиентов для того, чтобы получить выгоду конкретного человека. Поэтому ждите, встречайте. Это будет в самое ближайшее время».