В Сбере объяснили, как будет работать агентная экономика

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В интервью телеканалу НТВ в программе «Поздняков» первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин рассказал о новом термине – «агентной экономике». Рынок ИИ-агентов будет гигантский, и в России уже это начинает происходить, отметил он. Ведяхин сравнил ИИ-агента с агентом «007», исполняющим личные поручения, и привел в пример модель ГигаЧата, где можно создать своего личного помощника.

«Если вам не нравится ходить в магазин или делать какие-то ежедневные покупки, то ваш помощник пойдет за вас и сделает те приобретения, которые вы привыкли делать. Очевидно, что люди хотят все больше и больше отдавать рутину проверенным помощникам. Агент искусственного интеллекта – это идеальный кандидат на эту должность. Он работает 7 на 24. Мы недавно представили нашу платформу GigaNetwork, где ИИ-агенты сами заключают сделки. На ней каждый – и покупатели, и продавец – может создать своего агента. Это в первую очередь для юрлиц, для использования этого агента в решении своих коммерческих вопросов. Стандартная сделка купли-продажи. Что сделал агент покупателя? Он вышел в Интернет, посмотрел все возможные сайты, предложения и нашел, что у этого самый подходящий ему товар, сверил условия поставки, цену, качество, референсы», – пояснил Ведяхин.

«Выгоду извлекает тот, кто предоставляет этого агента. В облаке Сбера мы получаем комиссионные за эксплуатацию модели искусственного интеллекта. Прибыль получает юрлицо, которое сильно экономит на закупках», – добавил он.