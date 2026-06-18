Статуправление ЕС назвала самую дорогую и самую дешевую страну союза
20:45 18.06.2026 Источник: Интерфакс
В 27 государствах Европейского союза сохраняется серьезный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса, согласно данным статистического управления ЕС.
Самой дорогой страной в 2025 году оказалась Дания, где стоимость жизни была на 40% выше, чем в среднем по Евросоюзу. Далее следуют Ирландия (на 36%) и Люксембург (на 32%).
В число самых дешевых стран входят Болгария, где за потребительскую корзину приходится платить на 37% меньше, чем в среднем по ЕС, а также Румыния (на 35%) и Польша (на 27%).
Расходы на жилье, являющиеся самой значительной статьей расходов для европейских домохозяйств, в Ирландии на 90% превышали средний по ЕС показатель. В Болгарии они были на 59% ниже.
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