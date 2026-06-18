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НОВОСТИ

ВС США сняли морскую блокаду со всего морского движения в иранские порты - СЕНТКОМ

20:20 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют движению судов, следующих в иранские порты или покидающих их. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них. Вооруженные силы США не препятствуют транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и из них. Все усилия по обеспечению военной блокады со стороны США прекращены», — говорится в сообщении.

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