В Сбере заявили, что ИИ участвует в выдаче почти 100% кредитов физлицам

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Сейчас каждый второй оборотный кредит выдается с помощью искусственного интеллекта для юридических лиц, а для физических лиц это почти 100%. Об этом в интервью телеканалу НТВ в программе «Поздняков» заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Это дает огромный рост производительности и огромные возможности в первую очередь для клиента. Клиент получает быстрое подтверждение, лучшие сервисы, лучшие условия. Поэтому это все для клиента», – подчеркнул он.