ФАС: Сообщения об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля не соответствуют действительности

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года.

«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, — отмечается в сообщении. — Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ».