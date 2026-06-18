ФАС: Сообщения об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля не соответствуют действительности
21:30 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года.
«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности, — отмечается в сообщении. — Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ».
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