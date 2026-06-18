0
0
176
НОВОСТИ

Вэнс: Санкции против Ирана остаются в силе, за исключением нефтяных

19:15 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США сохраняют санкции против Ирана, за исключением ограничений, касающихся нефтяного экспорта. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Санкции остаются в силе, за исключением нефтяных санкций, о которых я говорил. Они перестали быть эффективными. Цель этих санкций заключалась в том, чтобы снизить цену, которую Иран получает за баррель нефти. Эти санкции больше не работали», — сказал Вэнс.

По его словам, Вашингтон не намерен отменять другие ограничения до тех пор, пока Тегеран не выполнит свои обязательства в рамках соглашения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:20 18.06.2026
ВС США сняли морскую блокаду со всего морского движения в иранские порты - СЕНТКОМ
0
39
18:45 18.06.2026
Действия ВСУ приведут к нанесению Россией более жестких ударов, более мощным оружием - Володин
0
239
18:18 18.06.2026
На юге Ливана Израилю необходимо сохранить зону безопасности - Нетаньяху
0
254
17:40 18.06.2026
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $77 за баррель
0
298
17:12 18.06.2026
Британия передаст Украине 150 тыс. БПЛА за счет замороженных активов РФ
0
330
17:00 18.06.2026
Сделка с Ираном не похожа на обещанную Трампом «безоговорочную капитуляцию» Тегерана — NYT
0
309
16:32 18.06.2026
ЦАХАЛ останется в зоне безопасности в Ливане для обороны севера Израиля — источник
0
367
16:12 18.06.2026
Моравецкий признался, что предпочитает, чтобы гибли украинские, а не польские солдаты
0
363
16:00 18.06.2026
Украине передано 522 тела военных ВСУ, в РФ возвращены 33 тела — Поддубный
0
353
15:32 18.06.2026
Болгария не допустит санкций против РФ, которые навредят болгарской экономике — премьер
0
430

Возврат к списку