Вэнс: Санкции против Ирана остаются в силе, за исключением нефтяных
19:15 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США сохраняют санкции против Ирана, за исключением ограничений, касающихся нефтяного экспорта. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Санкции остаются в силе, за исключением нефтяных санкций, о которых я говорил. Они перестали быть эффективными. Цель этих санкций заключалась в том, чтобы снизить цену, которую Иран получает за баррель нефти. Эти санкции больше не работали», — сказал Вэнс.
По его словам, Вашингтон не намерен отменять другие ограничения до тех пор, пока Тегеран не выполнит свои обязательства в рамках соглашения.
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