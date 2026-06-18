Вэнс: Санкции против Ирана остаются в силе, за исключением нефтяных

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США сохраняют санкции против Ирана, за исключением ограничений, касающихся нефтяного экспорта. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Санкции остаются в силе, за исключением нефтяных санкций, о которых я говорил. Они перестали быть эффективными. Цель этих санкций заключалась в том, чтобы снизить цену, которую Иран получает за баррель нефти. Эти санкции больше не работали», — сказал Вэнс.

По его словам, Вашингтон не намерен отменять другие ограничения до тех пор, пока Тегеран не выполнит свои обязательства в рамках соглашения.