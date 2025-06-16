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ЕК не предлагает странам ЕС компенсации за отказ от российского газа - еврокомиссар

19:20 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие страны ЕС уже заплатили высокую цену за прекращение закупок газа из РФ, Еврокомиссия не рассматривает компенсаций за отказ от российского газа для стран, которые этого еще не сделали, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики Евросоюза в Люксембурге.

«Нет, мы не предлагаем компенсации. Многие страны уже закончили импортировать энергоресурсы из России, заплатив за это высокую цену, это было очень трудно для них», — сказал Йоргенсен, комментируя план Еврокомиссии по полному запрету странам ЕС закупать российский газ в 2027 года, который Еврокомиссия разработала под его руководством и должна представить странам ЕС 17 июня.

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