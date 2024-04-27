Полиция получит право доступа в жилье, где находятся иностранцы в режиме высылки из РФ
20:00 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские будут иметь право при предъявлении удостоверения заходить в жилые и иные помещения, где находятся иностранцы в режиме высылки из РФ, следует из внесенного в Госдуму законопроекта о повышении эффективности контроля за мигрантами.
Авторами законопроекта выступили представители всех думских фракций, в том числе первый замруководителя фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).
Согласно документу, при проведении госконтроля в сфере миграции полицейские получат право при предъявлении служебного удостоверения получать доступ в жилые и иные помещения, в которых проживает или фактически находится иностранец в режиме высылки. Кроме того, полицейские получат право запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.
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