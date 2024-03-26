Угроза применения ядерного оружия выросла и, вероятно, надолго — Минобороны Британии
10:00 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза, связанная с применением ядерного оружия, выросла и, вероятно, будет оставаться на повышенном уровне в ближайшие два десятилетия. Такие оценки содержатся в докладе правительства Великобритании, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания.
«Ядерные риски растут», — заявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс, предположив, что Россия якобы «пытается использовать безответственную ядерную риторику, чтобы вынудить другие страны прекратить оказание помощи» Киеву. «Китай стремительно наращивает количество своих боеголовок и расширяет арсенал средств доставки. А теперь к старым членам ядерного клуба присоединяются новые», — отметил Шэппс, слова которого приводятся в докладе.
По словам министра, на фоне развития ядерных программ КНДР и Ирана Великобритании необходимо поддерживать свой статус «ответственной ядерной державы» и продолжать работу по обновлению ядерного арсенала страны и ее флота стратегических подводных ракетоносцев.
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