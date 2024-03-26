Энергокомпании включали в тарифы свои расходы на авто премиум-класса и банкеты — Краснов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергокомпании в ряде регионов России включали в тарифы за электроэнергию свои расходы на автомобили премиум-класса и банкеты. Об этом заявил Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина.

«В республиках Башкортостан, Бурятия, Архангельской, Воронежской, Московской, Псковской областях и других регионах выявлены факты включения в тарифы на электроэнергию почти 6 млрд рублей неправомерных расходов, в том числе на обслуживание премиальных автомобилей, проведение банкетов», — сообщил он.

Кроме того, прокурорам удалось обеспечить погашение управляющими компаниями, предприятиями и организациями более 10 млрд рублей задолженности за поставки энергии. «Газ подан в 11 тыс. домовладений в 26 субъектах. 8,5 тыс. бесхозяйных объектов энергетики уже переданы в государственную и муниципальную собственность», — подытожил генпрокурор. Он напомнил, что правительство реализовало предложенный Генпрокуратурой механизм бесплатного строительства газопроводов до границ участков, на которых располагаются школы и медорганизации, в том числе ФАПы. «Итогом стало подключение к сетям более 100 таких объектов», — сообщил Краснов.

Отдельно он напомнил о том, что «нынешняя суровая зима обострила годами не решаемые проблемы в сфере ЖКХ». В Приморском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ленинградской, Пензенской, Свердловской и других областях жители недопустимо долго ждали подачи тепла в свои квартиры. «С учетом кратного роста числа происшествий на объектах тепло-, водо-, электроснабжения, вызвавшего справедливое возмущение людей, мы обратили внимание Минэнерго на необходимость определения наиболее сложных участков коммуникаций и ресурсов для их модернизации. В свою очередь прокурорам поручаю установить жесткий контроль за перерасчетом платы за непоставленные коммунальные ресурсы», — сказал Краснов.

Он напомнил также о своем поручении прокурорам оценивать мероприятия по обновлению коммунальных сетей, то, как подключение к ним новых потребителей влияет на аварийность.