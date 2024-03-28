ВСУ потеряли еще один танк Abrams на авдеевском направлении
16:00 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на авдеевском направлении еще один американский танк Abrams. Как сообщили в Минобороны РФ, суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 95 военных.
«Противник потерял до 95 военнослужащих, 3 танка, в том числе один Abrams производства США, 2 боевые машины пехоты, 9 автомобилей, а также 2 гаубицы М777 производства США и 2 орудия Д-30», — говорится в сообщении.
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