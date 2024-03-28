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НОВОСТИ

Силы РФ нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье — Рогов

17:00 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы нанесли удар БПЛА «Герань» по составу с вооружением и боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ), разгружавшемуся в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши попали в железнодорожный состав, который разгружался в городе Запорожье, как минимум два вагона уничтожено. В составе было вооружение и боеприпасы, началась их детонация», — сказал Рогов.

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