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Призывники не будут проходить службу в новых регионах или участвовать в СВО — Генштаб

12:05 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новобранцы предстоящей весенней призывной кампании не будут направляться для участия в спецоперации либо в пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — сказал он.

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