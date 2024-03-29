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НОВОСТИ

Зеленский собирается назначить бывшего секретаря СНБО послов а Молдавии

22:30 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собирается назначить бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова послом в Молдавии.

«Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. А конкретнее — я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в Республике Молдова. Он говорил мне именно про такое видение своей дальнейшей работы на Украину», — сказал он в видеообращении, размещенном в телеграм-канале. При этом Зеленский не уточнил, выдали ли молдавские власти агреман (согласие на прием посла) на назначение Данилова на должность посла Украины в Кишиневе. В то же время на сайте президента нет указа о назначении Данилова послом.

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