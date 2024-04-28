Blick: 61-го миллиарда будет недостаточно, что устранить усталость от боев на востоке Украины

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие украинские военнослужащие больше не верят в возможность победы над РФ и ожидают поражения Киева, несмотря на одобренный в Вашингтоне пакет помощи на $61 млрд. Об этом пишет в своем материале швейцарская газета Blick, ссылаясь на мнения опрошенных ею офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Издание констатировало, что «к усталости на Западе от войны добавляется новая проблема для президента [Украины] Владимира Зеленского и его правительства». Это «усталость от войны на восточном фронте Украины, и $61 млрд будет недостаточно для ее устранения», отмечает Blick.

Как сообщает издание, собравшее на своих страницах мнения «полудюжины командиров» ВСУ, на фронте царят «мрачные настроения», украинские военные считают, что Киев «проиграет войну».