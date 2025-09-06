Советник верховного лидера Ирана: Мир наконец-то услышал звук ломающихся костей ООН

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине наглядно показали, что ООН, идущая на поводу у Запада, вскоре будет предана забвению и начнется создание нового, многополярного мира. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

«Мир наконец-то услышал звук ломающихся костей Организации Объединенных Наций, и практически можно ясно объявить о начале процесса, в результате которого она будет предана забвению, как и Лига Наций», — подчеркнул он в интервью агентству Tasnim, отвечая на вопрос об итогах саммита ШОС. «ШОС и БРИКС, состоящие из Китая, России, Ирана, Южной Африки, Бразилии и Индии, просто неотделимы друг от друга. Будущий мир будет иметь иную форму, иное содержание, в отличие от прошлого», — добавил советник Хаменеи.