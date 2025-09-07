Задачу по подрыву «Северных потоков» решала высококлассная команда диверсантов - Патрушев

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подрыв «Северных потоков» осуществляла команда диверсантов с большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых условиях Балтики. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев газете «Коммерсант», комментируя ситуацию с расследованием терактов на газопроводах.

«В случае „Северных потоков“, очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, речь однозначно идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. «Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна», — уточнил помощник президента.