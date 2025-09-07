Задачу по подрыву «Северных потоков» решала высококлассная команда диверсантов - Патрушев
16:20 07.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подрыв «Северных потоков» осуществляла команда диверсантов с большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых условиях Балтики. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев газете «Коммерсант», комментируя ситуацию с расследованием терактов на газопроводах.
«В случае „Северных потоков“, очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря», — подчеркнул Патрушев.
По его словам, речь однозначно идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. «Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна», — уточнил помощник президента.
НОВОСТИ
- 14:30 07.09.2025
- СМИ сообщили, сколько бойцов дезертировали из ВСУ в текущем году
- 11:45 07.09.2025
- Посольство России в Швеции подверглось новому нападению с использованием дрона
- 10:12 07.09.2025
- Премьер-министр Японии Сигэру Исиба собирается уйти в отставку - СМИ
- 09:40 07.09.2025
- На Дальнем Востоке планируется модернизировать 29 их 80 существующих аэродромов - Савельев
- 09:15 07.09.2025
- Губернатор Иллинойса: Президент Соединенных Штатов угрожает войной американскому городу
- 09:00 07.09.2025
- Вечером 7 сентября на большей территории России можно будет наблюдать лунное затмение
- 21:31 06.09.2025
- «Роснефть» разыграла автомобиль в Оренбурге
- 19:05 06.09.2025
- Советник верховного лидера Ирана: Мир наконец-то услышал звук ломающихся костей ООН
- 18:51 06.09.2025
- Сбер подарил Магадану светомузыкальный фонтан
- 17:30 06.09.2025
- Для спецслужб прозрачны все мессенджеры - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать