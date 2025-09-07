0
0
152
НОВОСТИ

Задачу по подрыву «Северных потоков» решала высококлассная команда диверсантов - Патрушев

16:20 07.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подрыв «Северных потоков» осуществляла команда диверсантов с большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых условиях Балтики. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев газете «Коммерсант», комментируя ситуацию с расследованием терактов на газопроводах.

«В случае „Северных потоков“, очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, речь однозначно идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. «Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна», — уточнил помощник президента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:30 07.09.2025
СМИ сообщили, сколько бойцов дезертировали из ВСУ в текущем году
0
341
11:45 07.09.2025
Посольство России в Швеции подверглось новому нападению с использованием дрона
0
481
10:12 07.09.2025
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба собирается уйти в отставку - СМИ
0
523
09:40 07.09.2025
На Дальнем Востоке планируется модернизировать 29 их 80 существующих аэродромов - Савельев
0
547
09:15 07.09.2025
Губернатор Иллинойса: Президент Соединенных Штатов угрожает войной американскому городу
0
602
09:00 07.09.2025
Вечером 7 сентября на большей территории России можно будет наблюдать лунное затмение
0
582
21:31 06.09.2025
«Роснефть» разыграла автомобиль в Оренбурге
0
841
19:05 06.09.2025
Советник верховного лидера Ирана: Мир наконец-то услышал звук ломающихся костей ООН
0
1143
18:51 06.09.2025
Сбер подарил Магадану светомузыкальный фонтан
0
959
17:30 06.09.2025
Для спецслужб прозрачны все мессенджеры - Песков
0
1287

Возврат к списку