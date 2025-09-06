0
0
187
НОВОСТИ

Сбер подарил Магадану светомузыкальный фонтан

18:51 06.09.2025

-5325709428307130038_121.jpg
Фото пресс-службы Сбера
В Магадане на аллее адмирала А.И. Нагаева в парке «Маяк» состоялось открытие каскадного светомузыкального фонтана, подаренного Сбером городу. В церемонии запуска объекта приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Новый фонтан — это уникальный гидродинамический комплекс из двух полукруглых чаш, соединенных пятиметровым водопадом. Особенность объекта — 69 динамических струй высотой до 10 метров, а также водный экран 5×12 м для проекции видео и лазерных шоу.

«Мы с коллегами каждый год осенью заезжаем в Магадан в ходе поездки по Дальнему Востоку. И за прошедший год город настолько преобразился, что теперь ему могут позавидовать не только жители Владивостока, но и жители Москвы. Изменения колоссальные, – рассказал Герман Греф. – Я хочу сказать большое спасибо губернатору Сергею Константиновичу Носову и его команде. Для нас большая честь работать вместе. Мы тоже магаданцы, потому что Сбер присутствует в каждом российском городе. И мы себя чувствуем частью вашей команды — для нас это большая честь. Частичка души каждого магаданца есть в нашем сердце. И пусть в ваших сердцах будет частичка нашего зелёного сберовского сердца и нашего тепла. Хочу поздравить вас с замечательным городом. Пусть ваш город процветает и развивается на благо нашей Родины! С праздником, Магадан!»

«Каскадный светомузыкальный фонтан в парке “Маяк” стал украшением морского фасада Магадана и всего региона, – отметил Сергей Носов. – Спасибо Сбербанку, Герману Оскаровичу за подарок для колымчан!»

Этот проект стал возможен благодаря тесному взаимодействию с жителями города: именно они выбрали место и концепцию уникального современного гидросооружения. Сбер в том числе помог благоустроить IV очередь парка «Маяк». Фонтан стал местом, где поколения будут делиться своими историями под музыку воды и света.

Центральным событием вечера стало масштабное светомузыкальное шоу «Маяк надежды» о гармонии стихий, в основу сценария легли легенды покорения Колымы. В постановке участвовали этнический певец Руслан Ивакин (Gurude), чукотский ансамбль «Кочевник», огненные перформеры и танцоры. Артисты выступали в единении с водными струями на специальных платформах. Пиротехнические и криогенные эффекты подчеркивали гармонию стихий — воды, земли, воздуха и огня.

После запуска фонтана перед гостями и жителями города с песней «Город холодных ночей» выступила солистка центра культуры города Магадан, участница вокального телепроекта «Новая Звезда» Мария Челях. Завершился вечер фейерверком над бухтой Нагаева и выступлением хедлайнера — группой PIZZA.

Фонтан спроектирован для работы в суровых климатических условиях: чаши из монолитного железобетона облицованы гранитом, а подземные технические помещения обеспечат сохранность оборудования зимой. Это 32-й интерактивный фонтан, подаренный Сбером российским городам и столице Белоруссии — Минску.

