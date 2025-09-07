СМИ сообщили, сколько бойцов дезертировали из ВСУ в текущем году
14:30 07.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уже 142 тысячи человек дезертировали из украинской армии в 2025 году. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на материалы журналиста Владимира Бойко.
Отмечается, что реальная цифра может быть еще выше, поскольку часто случаи дезертирства замалчивают. Наибольшее количество побегов из армии — почти 20 тысяч — зафиксировано в мае, летом этот показатель составлял около 17 тысяч в месяц.
