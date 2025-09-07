0
0
0
НОВОСТИ

СМИ сообщили, сколько бойцов дезертировали из ВСУ в текущем году

14:30 07.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уже 142 тысячи человек дезертировали из украинской армии в 2025 году. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на материалы журналиста Владимира Бойко.

Отмечается, что реальная цифра может быть еще выше, поскольку часто случаи дезертирства замалчивают. Наибольшее количество побегов из армии — почти 20 тысяч — зафиксировано в мае, летом этот показатель составлял около 17 тысяч в месяц.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:45 07.09.2025
Посольство России в Швеции подверглось новому нападению с использованием дрона
0
304
10:12 07.09.2025
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба собирается уйти в отставку - СМИ
0
388
09:40 07.09.2025
На Дальнем Востоке планируется модернизировать 29 их 80 существующих аэродромов - Савельев
0
407
09:15 07.09.2025
Губернатор Иллинойса: Президент Соединенных Штатов угрожает войной американскому городу
0
446
09:00 07.09.2025
Вечером 7 сентября на большей территории России можно будет наблюдать лунное затмение
0
447
21:31 06.09.2025
«Роснефть» разыграла автомобиль в Оренбурге
0
764
19:05 06.09.2025
Советник верховного лидера Ирана: Мир наконец-то услышал звук ломающихся костей ООН
0
1041
18:51 06.09.2025
Сбер подарил Магадану светомузыкальный фонтан
0
881
17:30 06.09.2025
Для спецслужб прозрачны все мессенджеры - Песков
0
1206
16:05 06.09.2025
Словакия может помочь с логистикой в рамках гарантий безопасности Украине - Фицо
0
1153

Возврат к списку