Эстония собирается закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Эстонии рассматривает возможность закрывать контрольно-пропускной пункт «Койдула» на ночь после того, как аналогичное решение было принято в отношении КПП в Нарве. Об этом сообщил министр финансов прибалтийской республики Март Вырклаэв радиостанции ERR.

«Для этого есть две причины. Во-первых, более тщательное соблюдение санкций. Транспортные потоки уменьшились, и мы не должны держать границу с РФ открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия», — сказал он.

Как передает ERR, закрытие КПП в ночное время может привести к негативным экономическим последствиям для прилегающих к границе районов.