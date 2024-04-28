Эстония собирается закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией
20:45 28.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Эстонии рассматривает возможность закрывать контрольно-пропускной пункт «Койдула» на ночь после того, как аналогичное решение было принято в отношении КПП в Нарве. Об этом сообщил министр финансов прибалтийской республики Март Вырклаэв радиостанции ERR.
«Для этого есть две причины. Во-первых, более тщательное соблюдение санкций. Транспортные потоки уменьшились, и мы не должны держать границу с РФ открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия», — сказал он.
Как передает ERR, закрытие КПП в ночное время может привести к негативным экономическим последствиям для прилегающих к границе районов.
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