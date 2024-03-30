Финалисты Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект» помогали медикам найти радиофармпрепараты против рака

20:37

В Москве определены победители Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект». Состязание было организовано совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Команда Sber AI оказала олимпиаде экспертную поддержку. С 2019 года в состязаниях смогли поучаствовать более 27 тыс. ребят. В нынешнем сезоне в соревнованиях принимали участие более 6300 человек из 84 регионов РФ, а также Казахстана, Молдовы и Узбекистана. Как отмечают организаторы, второй год подряд профиль «Искусственный интеллект» НТО оказывается наиболее популярным по количеству регистраций среди 41 направления олимпиады.

В финале участвовали 104 школьника из 28 субъектов Федерации. Большинство из них представляли Москву (26 человек). 16 финалистов прибыли из Санкт-Петербурга, 13 – из Новосибирской области.

«На этой олимпиаде мы всегда предлагаем ребятам очень разные и очень непростые задачи, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - И каждый раз то, как они с этими задачами справляются, превосходит наши ожидания. И проигравших здесь нет: побеждают все, кому интересно развиваться и узнавать что-то новое. Дорогие ребята, продолжайте мечтать и воплощать свои мечты в реальность, ставьте перед собой амбициозные цели и задачи и стремитесь к их достижению. Важно ни на минуту не останавливаться в своем развитии. Будущее рождается прямо сейчас, и создаете его вы!»

Финальная часть состязаний длилась пять дней. В нынешнем году участникам предложили найти новые радиофармпрепараты — лекарства, которые используют радиоактивность для диагностики и терапии онкозаболеваний. Для успешной работы лекарства должны доставлять медицинский радионуклид к раковой опухоли, финалистам предстояло найти именно те молекулы, которые смогут сделать это наиболее эффективно.

Как отмечают организаторы, экспериментальный поиск таких молекул является трудозатратной и дорогостоящей процедурой, требующей участия ученых различных специальностей. Ускорить процесс можно при использовании искусственного интеллекта. Генеративные модели, с которыми работали школьники, предложили новые молекулы, а модели машинного обучения предсказывали их свойства и оценивали перспективы их использования в качестве лекарств.

«В этом году финалисты смогли погрузиться в задачи искусственного интеллекта, актуальные для химии, - отмечает заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. - Их решение позволит значительно ускорить исследования и открывать новые соединения. Сегодняшние финалисты уже буквально через несколько месяцев смогут продолжить свое обучение по любимым направлениям, но уже в высших учебных заведениях».

«Победители и призеры Национальной технологической олимпиады, в частности, профиля «Искусственный интеллект» все чаще поступают в Высшую школу экономики, - отмечает ректор НИУ ВШЭ, заместитель сопредседателей оргкомитета НТО Никита Анисимов. - Мы видим, что они обладают большим потенциалом и опытом, который трудно приобрести где-то кроме командной инженерной олимпиады с задачами от ведущих технологических компаний России. Возможность прохождения стажировок после финалов НТО дает победителям еще больше опыта и позволяет почувствовать свою востребованность еще в школе и на первых курсах университета».

Больше всего победителей и призеров в сезоне 2023-2024 года из Санкт-Петербурга и Московской области, одинаковое количество победителей - из Татарстана, Новосибирской области, Башкортостана, Иркутской области, Москвы и Приморского края. В индивидуальном зачете победили восемь человек: Иван Терентьев (Архангельск), Александр Смирнов (Пушкин), Игорь Карташов (Санкт-Петербург), Андрей Катасонов (Санкт-Петербург), Георгий Кварацхелия (Иннополис), Юрий Соколов (Жуковский, Московская область), Кирилл Цимбалюк (Ивантеевка, Московская область), Максим Машталер (Долгопрудный, Московская область).

Пять команд-победителей разделили призовой фонд в 4 млн руб. Их представители получили денежные призы от 250 тыс. до 650 тыс. руб., а также приглашения на стажировки в Сбере и компаниях-партнерах по направлению «Машинное обучение». 18 призеров в индивидуальном зачете были награждены умными колонками SberBoom Mini и пауэрбанками, а восемь победителей также получили колонки SberBoom. Кроме того, все они будут зачислены на профильные направления в ведущие вузы страны без вступительных экзаменов либо получат 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. А лучшие в специальных номинациях — ML Lady, «Дело не в возрасте», «Лучшее решение предметного тура» и «Это семейное» — получили в подарок ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top.