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Администрация Байдена пытается исказить картину теракта в «Крокусе» — СВР

18:00 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искаженной картины теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта», — указано в тексте.

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