Администрация Байдена пытается исказить картину теракта в «Крокусе» — СВР

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искаженной картины теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта», — указано в тексте.