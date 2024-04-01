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НОВОСТИ

Углубление отношений Армении с Западом не направлено против РФ — партия Пашиняна

18:40 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Укрепление отношений Армении с Западом не нацелено против других государств, особенно России. Об этом заявил на брифинге член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян.

«Когда Республика Армения углубляет свои отношения с одной страной, они не направлены против другой страны, тем более против нашего союзника — Российской Федерации. Мы углубляем наши отношения с государствами Запада исключительно ради развития нашей экономики и повышения безопасности страны. Мы действуем на благо нашей страны», — отметил он.

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