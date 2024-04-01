19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон рискует навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за своих шагов по обелению киевского режима и предоставления ему помощи после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Становится очевидным, что США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму», — указано в тексте.