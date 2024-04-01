США рискуют быть заподозренными в причастности к терроризму по ситуации в «Крокусе» — СВР
19:20 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон рискует навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за своих шагов по обелению киевского режима и предоставления ему помощи после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Становится очевидным, что США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму», — указано в тексте.
НОВОСТИ
- 18:40 01.04.2024
- Углубление отношений Армении с Западом не направлено против РФ — партия Пашиняна
- 18:00 01.04.2024
- Администрация Байдена пытается исказить картину теракта в «Крокусе» — СВР
- 17:32 01.04.2024
- Неисправность автобуса стала причиной ДТП с поездом в Ярославской области — прокуратура
- 17:12 01.04.2024
- В РФ мигрантов обяжут подписывать соглашение о лояльности с возможным ограничением въезда
- 17:00 01.04.2024
- Почти 2 тыс. человек, бежавших с Украины, могут депортировать из Нидерландов с 1 апреля
- 16:32 01.04.2024
- ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова
- 16:12 01.04.2024
- Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик мира
- 16:00 01.04.2024
- Семь человек погибли в ДТП с поездом на железнодорожном переезде в Ярославской области
- 15:32 01.04.2024
- Срок временного пребывания иностранцев в РФ сократят до 90 дней в течение года
- 15:12 01.04.2024
- В Харькове одна ТЭЦ не подлежит восстановлению, еще одна работает на износ — подполье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать