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Парламент Израиля утвердил закон, позволяющий закрывать враждебные СМИ в стране

21:20 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кнессет (парламент) утвердил во втором и третьем, окончательном чтении закон, позволяющий закрывать враждебные СМИ в Израиле. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее данным, за закон проголосовал 71 депутат, 10 парламентариев высказались против.

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