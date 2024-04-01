Парламент Израиля утвердил закон, позволяющий закрывать враждебные СМИ в стране

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кнессет (парламент) утвердил во втором и третьем, окончательном чтении закон, позволяющий закрывать враждебные СМИ в Израиле. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее данным, за закон проголосовал 71 депутат, 10 парламентариев высказались против.