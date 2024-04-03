Около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в горах на Тайване после землетрясения
11:32 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 1 тыс. человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване в результате землетрясения. Об этом сообщил информационный портал «Ляньхэ синьвэньван».
По его данным, в национальном парке находятся 215 туристических групп общей численностью 680 человек. По меньшей мере два человека пострадали из-за падения камней с гор. Один из них госпитализирован.
В находящихся на территории парка населенных пунктах проживают свыше 300 человек. Кроме того, еще 120 человек являются сотрудниками парка.
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