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В Литве не хотят говорить о тайной тюрьме ЦРУ из-за тесных связей с США — NYT

16:12 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Литвы не хотят говорить о том, что на ее территории находилась секретная тюрьма Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) из-за тесных связей с Соединенными Штатами. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

Как указал исследователь Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс, наличие подобного учреждения — «это не то, о чем здесь хотят говорить». По его словам, одной из главных причин этого служит зависимость Литвы как страны — участницы НАТО от США в вопросах безопасности. Кроме того, указывает издание, в Литве не хотят возобновлять расследование по поводу средств, предназначенных для содержания тюрьмы и растраченных на другие цели.

В январе Европейский суд по правам человека постановил, что Литва, на территории которой располагается тюрьма ЦРУ, нарушила права человека. Республика проиграла несколько исков бывших заключенных этого тайного учреждения, помещенных туда в рамках расследования со стороны США терактов 11 сентября 2001 года.

Вильнюс, несмотря на выводы ЕСПЧ, на официальном уровне не признает, что на территории Литвы находилась секретная тюрьма ЦРУ.

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