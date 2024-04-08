Реальная военная помощь ФРГ Киеву намного меньше, чем утверждает Берлин — Bild
17:00 08.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ приукрашивает данные по оказанной и запланированной военной помощи Киеву. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на расчеты члена комитета Бундестага по бюджету Инго Гедехенса (Христианско-демократический союз).
Канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что всего ФРГ выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере 28 млрд евро. В действительности, по расчетам парламентария, на эту помощь было потрачено пока только 10,2 млрд евро.
Германия имеет возможность потребовать от ЕС вернуть ей часть средств, выделенных в качестве военной поддержки Украине. Пока ей возвращен 31 млн евро, и Берлин запросил выплату еще 3,4 млрд евро. Таким образом, фактически часть денег выделяет Киеву не Германия, а Евросоюз, пишет Bild. Еще часть из пакета объемом 6 млрд евро, обещанных Шольцем Украине, пойдет другим странам и на перевооружение Бундесвера. Гедехенс считает, что таким образом из 28 млрд евро можно вычеркнуть еще 2,6 млрд.
В конечном итоге депутат приходит к выводу, что с учетом вышеперечисленных и других трат реальная военная помощь со стороны Германии может составить лишь 21,7 млрд евро, при том что часть обязательств растянута до 2028 года и неизвестно, что произойдет за это время.
«Канцлер создает впечатление, как будто Германия уже поддержала Украину в военном отношении на 28 млрд евро. В действительности же мы до сих пор еще не выделили и половины из них», — приводит газета слова Гедехенса.
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