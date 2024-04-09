В тюрьмах США вербуют мексиканцев и колумбийцев для отправки на Украину — СВР
17:40 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию. По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима», — отметили в пресс-бюро.
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