На венчурной платформе SberUnity теперь можно синдицировать сделки
13:45 10.04.2024
На венчурной платформе SberUnity теперь можно размещать синдицированные сделки напрямую от инвесторов. Ожидается, что на платформе будет проводиться до 20% всех синдицированных сделок в России. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на форуме «Открытые инновации», посвященном цифровизации и технологическому развитию страны.
Как отметил Александр Ведяхин, на SberUnity представлено более 4200 стартапов из России и зарубежных стран. 64% из тех, кто привлекает инвестиции, находятся на стадиях pre-seed и seed, 36% – в раундах A и B. Инвесторов на платформе более 500.
Сейчас лид-инвестор – резидент SberUnity может по более чем 20 критериям выбрать на платформе стартап, подходящий для синдицированной сделки, договориться с ним об условиях инвестиций и пригласить потенциальных соинвесторов присоединиться к раунду. Для синдикации сделки можно привести на SberUnity и самостоятельно найденный внешний стартап, с которым достигнуты договоренности по условиям инвестиций. Другие инвесторы видят заявки на все актуальные синдицированные сделки и могут вступать в них на уже объявленных лид-инвестором условиях.
Автоматизация синдицированных сделок будет полезна разным категориям инвесторов. Опытным инвесторам она поможет максимально быстро и удобно привлекать партнеров и диверсифицировать риски (средства можно распределить между несколькими сделками). Начинающим инвесторам – позволит видеть сделки, уже структурированные опытными инвесторами, и участвовать в них, наращивая профессиональную экспертизу. А профессиональным фондам – для вовлечения бизнес-ангелов в сделки со зрелыми проектами.
«Из-за ограничения инвестиционных инструментов держатели капитала сейчас активно ищут новые объекты для вложений и, соответственно, находятся в фокусе внимания венчурного рынка, – отметил Александр Ведяхин. – Совокупная стоимость активов россиян на брокерском обслуживании сейчас превышает 9 трлн руб. Если направить всего 0,1% от этого объема в венчур, то сумма превысит объем инвестиций в российские технологические стартапы за весь 2023 год. И модель синдикации – оптимальный для инвесторов вариант диверсифицировать портфель и минимизировать риски. Автоматизация синдицированной сделки на SberUnity снизит барьеры участия в таких сделках для начинающих инвесторов и упростит поиск партнеров для опытных».
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