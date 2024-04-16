Митинг у входа в парламент Грузии спецназ МВД решил разогнать

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Полиция задерживает протестующих. Митингующие отступают.

У парламента также находятся лидеры оппозиции, в частности, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.