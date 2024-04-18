Киев должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыль США — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев с «поддержкой» США должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыль американцам и их ВПК, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать новый американский законопроект о выделении финансовой помощи Украине.

«Украина теперь, мало того, что она должна за это [предоставляемую помощь] воевать, обеспечивая прибыль американцам, она должна воевать до последнего украинца. Еще ее и обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика США», — сказал Песков.