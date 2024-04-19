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Военная мощь позволит РФ продолжать СВО по меньшей мере еще два года — WP

16:32 19.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

По их оценкам, минимум в ближайшие два года Вооруженные силы России смогут продолжать добиваться поставленных российским руководством задач в рамках СВО. Издание отмечает, что это стало возможным благодаря тому, что РФ удалось перевести экономику на военные рельсы и перехватить инициативу в зоне СВО на фоне снижения военной помощи Запада Киеву. C точки зрения WP, такой прогноз должен отрезвить украинские власти по мере того, как ВСУ продолжают терять позиции на поле боя из-за нехватки вооружений и притока живой силы.

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