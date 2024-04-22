Европейские страны не горят желанием отдавать Украине ЗРК Patriot - СМИ

09:32 Источник: Lenta.ru

Европейские государства не изъявляют желания отправлять Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из собственных запасов, сообщает французская газета Le Monde. «Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша не намерены поставлять свои системы противовоздушной обороны (ПВО) на линию фронта», — сказано в статье.

Отмечается, что Польша боится передавать Киеву средства ПВО, поскольку находится рядом с Россией и Белоруссией. "Лента.Ру"