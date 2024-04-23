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НОВОСТИ

Трамп в беседах с европейскими коллегами называл Украину «частью России»

10:32 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп в беседах с европейскими лидерами называл Украину частью России. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американские чиновники указывают, что бывший хозяин Белого дома в беседах с европейскими лидерами называл Украину «их Украиной» или «частью России».

По их словам, Трамп в течение многих лет критиковал Украину как коррумпированную страну. Экс-президент также часто жаловался на то, что Вашингтон поддерживает Киев.

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