США должны прекратить вооружать Тайвань — Госсовет КНР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон должен продемонстрировать, что не поддерживает сепаратистские силы на Тайване, и прекратить поставлять вооружения острову. Об этом на брифинге заявила представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, комментируя одобрение Сенатом Конгресса США законопроекта о военной помощи Тайваню.

«Мы призываем США предпринять конкретные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня, и прекратить каким-либо образом вооружать остров», — сказала Чжу Фэнлянь.

Она указала, что законопроект серьезно нарушает принцип «одного Китая», положения трех совместных коммюнике Китая и США и посылает неправильный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня. «Мы решительно выступаем против», — заявила Чжу Фэнлянь.