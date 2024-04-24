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НОВОСТИ

США должны прекратить вооружать Тайвань — Госсовет КНР

10:05 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон должен продемонстрировать, что не поддерживает сепаратистские силы на Тайване, и прекратить поставлять вооружения острову. Об этом на брифинге заявила представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, комментируя одобрение Сенатом Конгресса США законопроекта о военной помощи Тайваню.

«Мы призываем США предпринять конкретные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня, и прекратить каким-либо образом вооружать остров», — сказала Чжу Фэнлянь.

Она указала, что законопроект серьезно нарушает принцип «одного Китая», положения трех совместных коммюнике Китая и США и посылает неправильный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня. «Мы решительно выступаем против», — заявила Чжу Фэнлянь.

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