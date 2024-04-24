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НОВОСТИ

Администрация США рассчитывает, что выделенных денег Украине хватит до конца года

22:35 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом рассчитывает, что ассигнованных Конгрессом США средств для Украины в объеме $61 млрд хватит на весь 2024 год. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы рассчитываем, что то количество ресурсов, которое у нас есть сейчас, позволит нам продолжить обеспечивать Украину всем необходимым в течение 2024 года», — сказал он.

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