Азербайджан не будет поставлять оружие Украине — Алиев
13:05 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не будет поставлять оружие Украине, хотя такие просьбы и были.
«Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — сказал Алиев, отвечая на вопросы участников состоявшегося 23 апреля в Университете АДА в Баку международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана». Полный текст ответов азербайджанского лидера на вопросы участников форума опубликован в четверг на сайте главы государства.
НОВОСТИ
- 13:32 25.04.2024
- В Пхеньяне заявили, что КНДР всегда будет в «одном окопе с Россией»
- 13:20 25.04.2024
- Лукашенко заявил, что Россия создала мощные резервы в зоне СВО
- 13:00 25.04.2024
- Монголия хочет заключить с ЕАЭС договор о свободной торговле
- 12:32 25.04.2024
- Передача ракет ATACMS Киеву может плохо обернуться для США — сенатор
- 12:20 25.04.2024
- В Польше зафиксирован резкий рост заболеваемости корью
- 12:05 25.04.2024
- Украина прекратит существование, если не пойдет на переговоры — Лукашенко
- 12:00 25.04.2024
- Более 3,1 тыс. наемников принимают участие в СВО на стороне Украины, в основном из США
- 11:32 25.04.2024
- ВСУ используют французские гаубицы для обстрела ДНР — военкор из Франции
- 11:30 25.04.2024
- Более 80% респондентов в ходе опроса выбрали Сбер самым надежным банком для хранения денег
- 11:20 25.04.2024
- Три емкости с нефтепродуктами горят на площади 500 кв. м в Омске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать