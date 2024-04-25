0
0
78
НОВОСТИ

Азербайджан не будет поставлять оружие Украине — Алиев

13:05 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не будет поставлять оружие Украине, хотя такие просьбы и были.

«Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — сказал Алиев, отвечая на вопросы участников состоявшегося 23 апреля в Университете АДА в Баку международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана». Полный текст ответов азербайджанского лидера на вопросы участников форума опубликован в четверг на сайте главы государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 25.04.2024
В Пхеньяне заявили, что КНДР всегда будет в «одном окопе с Россией»
0
27
13:20 25.04.2024
Лукашенко заявил, что Россия создала мощные резервы в зоне СВО
0
58
13:00 25.04.2024
Монголия хочет заключить с ЕАЭС договор о свободной торговле
0
92
12:32 25.04.2024
Передача ракет ATACMS Киеву может плохо обернуться для США — сенатор
0
180
12:20 25.04.2024
В Польше зафиксирован резкий рост заболеваемости корью
0
165
12:05 25.04.2024
Украина прекратит существование, если не пойдет на переговоры — Лукашенко
0
189
12:00 25.04.2024
Более 3,1 тыс. наемников принимают участие в СВО на стороне Украины, в основном из США
0
184
11:32 25.04.2024
ВСУ используют французские гаубицы для обстрела ДНР — военкор из Франции
0
226
11:30 25.04.2024
Более 80% респондентов в ходе опроса выбрали Сбер самым надежным банком для хранения денег
0
224
11:20 25.04.2024
Три емкости с нефтепродуктами горят на площади 500 кв. м в Омске
0
231

Возврат к списку