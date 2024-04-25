Азербайджан не будет поставлять оружие Украине — Алиев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не будет поставлять оружие Украине, хотя такие просьбы и были.

«Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — сказал Алиев, отвечая на вопросы участников состоявшегося 23 апреля в Университете АДА в Баку международного форума «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана». Полный текст ответов азербайджанского лидера на вопросы участников форума опубликован в четверг на сайте главы государства.