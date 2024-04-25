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Экономические власти РФ считают, что рынок ипотеки «перегрет» и влияет на инфляцию — Путин

17:47 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономические власти России считают, что рынок ипотечного кредитования в РФ сейчас «перегрет» и влияет на инфляцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Специалисты экономического блока, Центрального банка считают, что у нас рынок ипотечного кредитования перегрет, и это может негативно сказываться на инфляции, заставляя Центральный банк держать высокую ключевую ставку. Все так взаимосвязано. Тем не менее, подумать над этим нужно», — сказал президент, комментируя предложение руководителя регионального отделения РСПП в Тверской области, управляющего директора ООО «Метавр» Андрея Дмитриева вернуться к вопросу социальной ипотеки для наставников.

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