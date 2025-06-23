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Трамп допустил смену власти в Иране, если его руководство не делает страну «вновь великой»

09:05 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране, если Тегеран не может сделать страну «вновь великой». Соответствующее сообщение американский лидер разместил в соцсети Truth Social.

«Неполиткорректно использовать выражение „смена режима“, но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим, почему бы не произойти смене режима? MIGA!» — написал глава государства. Он сделал отсылку на MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») — свой главный политический лозунг в избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе Соединенных Штатов. MIGA — Make Iran Great Again, «Сделаем Иран вновь великим».

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